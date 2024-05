La progenitora de la bebé Annelie Z. Bonilla Burgos, de cuatro meses, quien fue una víctima inocente de la guerra entre narcotraficantes durante la tarde del martes, se expresó confiada en la justicia divina, al publicar un emotivo mensaje en su perfil de Facebook, tras su horrendo crimen.

“Un 21 de mayo me arrebataron el corazón, jamás pensé que te irías tan rápido, le pregunto a Dios por qué a ti y no a mí, no te merecías eso mi pequeña solo tenías 4 meses hermosa y mami no pudo ayudarle, en el cielo hay un Dios que ve todo y todos van a pagar eres el angelito más hermoso que hay en el cielo y perdón por no poder salvarte hice todo lo que pude mi reyna mamá te amará siempre”.

PUBLICIDAD

La publicación de Marangely Burgos Meléndez, de 19 años, está acompañada de varias fotos de la bebé durante su corta vida terrenal.

El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, el inspector Juan Bautista, indicó que debido al estado emocional en el que se encuentra Burgos Meléndez no ha sido posible entrevistarla a fondo sobre lo ocurrido.

“Es una inocente, necesitamos justicia para una bebé que no tiene culpa de lo que está pasando en el narcotráfico”, subrayó el capitán.

Los investigadores siguen trabajando para establecer que el pasajero frontal, Víctor M. Torres Martínez, de 26 años, quien viajaba en un automóvil Toyota Corolla, color vino y del 2006, manejado por el papá de la bebé, Yadiel O. Bonilla Meléndez, de 19 años, era a quien buscaban los gatilleros.

Los hechos se reportaron a las 3:40 p.m. en la calle Evaristo Vázquez en el sector El Mirador de la barriada El Polvorín, en Cayey tras ser perseguidos.

Bonilla Meléndez y Torres Martínez resultaron heridos de bala en el incidente, que se habría iniciado cuando pasaron por la carretera PR-14 y comenzaron a ser baleados desde un vehículo en marcha.

El conductor continuó la marcha en dirección hacia el cuartel, pero el auto se detuvo antes, abatido por los impactos de bala.

Los padres de la infante acudieron con la bebé desangrándose al cuartel, donde le brindaron los primeros auxilios y trasladaron al hospital Menonita donde la declararon muerta. La pequeña recibió un impacto de bala en la cabeza.

Torres Martínez tenía antecedentes penales por violencia doméstica, no obstante, durante la madrugada del 5 de mayo fue tiroteado frente a la discoteca “W Social”, ubicada en la calle Luis Muñoz Rivera en Cayey.

PUBLICIDAD

La balacera dejó un saldo de dos muertos y otros dos heridos de bala. El tiroteo fue atribuido a la pandilla de Los Viraos, la cual está integrada por miembros que se desafiliaron a la organización criminal liderada por el fugitivo federal Nelson Torres Delgado, conocido como “El Burro”.

Horas antes del crimen de la niña, agentes de la superintendencia de Operaciones Especiales (SAOE) arrestaron a cinco miembros de Los Viraos, a la que han vinculado con asesinatos e incidentes de violencia en Cayey, Caguas, Cidra y Aibonito.

Al presente, no se ha encontrado ninguna relación directa entre estos arrestos de gatilleros con la balacera, sostuvo el capitán Bautista.

Se reiteró el llamado a la ciudadanía a que se comuniquen con la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, ya que han recibido confidencias en los cuarteles, pero no han sido contundentes.