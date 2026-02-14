Sendas multas fueron emitidas por agentes de la Policía Municipal de San Juan contra varios individuos que fueron sorprendidos mientras lanzaban basura y escombros en un vertedero clandestino, en la comunidad Cantera.

Los hechos, que fueron captados en vídeo, se registraron en la tarde de ayer en la avenida Barbosa, en instancias separadas. En ambos casos, los individuos viajaban en guaguas cargadas de escombros, los que descartaban en el lugar cuando los oficiales intervinieron con ellos. En uno de los visuales puede verse cuando al ser abordado por el oficial, el ciudadano le cuestiona sorprendido si no puede arrojar basura allí. Para colmo, a pocos pies de distancia de donde el hombre arrojaba basura, se ve un rótulo que informa sobre la ordenanza y el monto de la multa por violar la misma.

En comunicado de prensa, el municipio informó que ambos conductores recibieron multas ascendentes a $1,000, por la violación de ordenanzas sobre el manejo de desperdicios sólidos, y además se le ordenó a los ciudadanos recoger los escombros.

“No vamos a tolerar este tipo de conducta en nuestra ciudad. Nuestra prioridad es mantener a San Juan limpio, seguro y ordenado, y mis instrucciones son claras, la Policía Municipal tiene la responsabilidad de intervenir y actuar con firmeza ante cualquier persona que viole nuestras ordenanzas. Vamos a continuar señalando, denunciando y multando a todo aquel que pretenda convertir nuestras calles en vertederos ilegales”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Municipal, una de las intervenciones se produjo a las 5:33 de la tarde del jueves, cuando los agentes observaron al conductor de una guagua descrita como una Mazda B2000, color blanco, cuando arrojaba un colchón y tres bolsas de basura en el lugar.

A las 6:26 de la tarde, un segundo conductor, a bordo de una Ford F-150, se detuvo en el lugar y comenzó a descargar escombros allí, tras lo que los agentes lo multaron y le indicaron que tenía que remover los escombros.

“Ambos casos reflejan el monitoreo constante que realiza la Policía Municipal para prevenir la disposición indebida de desperdicios que afecta la seguridad, la salud pública y el entorno urbano”, reza el comunicado.

El municipio exhortó a la ciudadanía a utilizar los mecanismos adecuados para la disposición de desperdicios voluminosos y a reportar cualquier actividad ilegal que afecte la limpieza y el bienestar colectivo.