El comisionado Policía Municipal de Arecibo, Lesly Zeno Santiago, sufrió un accidente en la tarde de ayer, jueves, mientras se encontraba a bordo de una embarcación oficial en la búsqueda de la mujer desaparecida en el área de la Cueva del Indio.

La Policía de Puerto Rico informó que el funcionario sufrió una caída, debido a las condiciones marítimas que afectaban la embarcación. Resultó con lesiones.

“El comisionado tuvo que ser transportado en ambulancia aérea hacia el hospital Centro Médico de Río Piedras y su condición es estable al momento”, indica el informe policíaco.

No se precisaron las lesiones que sufrió Zeno Santiago.

El grupo municipal continuaba la búsqueda de Lyza Marie Padilla Coreano, la mujer de 34 años desaparecida en las inmediaciones de la Cueva del Indio el pasado lunes.

El miércoles la Guardia Costera determinó culminar con la operación.

El agente Ángel Luis Valentín adscrito al Precinto 107 de Arecibo de la Policía de Puerto Rico, investigó el incidente.