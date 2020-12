El cantante Manny Manuel sufrió hoy dos accidentes de tránsito en Juncos y Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico

Según datos de las autoridades, el primero se reportó a las 12:19 de la madrugada mientras conducía su guagua Jeep Compass gris del 2019, por la carretera 198 en aparente estado de embriaguez.

Se indicó que Cruz Manuel Hernández Santiago -su nombre de pila- intentó subir a la carretera PR-30 por la salida 14 de Ceiba Sur en contra del tránsito y perdió el control del vehículo. El artista impactó un poste de alumbrado que se encuentra en el área verde.

PUBLICIDAD

Manny Manuel fue atendido por paramédicos en la escena y transportado en ambulancia al Hospital Menonita de Caguas, en condición estable. En la institución le tomaron muestras de sangre.

La Policía agregó que el intérprete estaba solo al momento de ese accidente. Su vehículo fue llevado en grúa al cuartel municipal de Juncos.

El agente municipal David Figueroa De Jesús atendió este caso.

Mientras, el segundo accidente se reportó a las 8:46 de la mañana en el kilómetro 8.9 del expreso PR-22, en dirección de San Juan a Bayamón, antes de la salida hacia el centro comercial Río Hondo.

De acuerdo a datos preliminares, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó que Manny Manuel perdió el control de un vehículo Honda Accord color gris del 2021. El cantante impactó una barrera de hormigón.

El oficial de prensa del Negociado de la Policía, Omar Marrero, indicó a Primera Hora que el auto era alquilado.

Manny Manuel fue trasportado por Emergencias Médicas al Centro Medico en Río Piedras, en condición es estable. La Policía mencionó en su informe que resultó con heridas leves.

El agente José Lozada, de Autopistas Buchanan, tiene a cargo este caso.

Expresiones de su relacionista

Lidda García Acosta, relacionista de Manny Manuel, compartió a este medio que se comunicó con el cantante alrededor de las 8:00 de la mañana de hoy.

“Me dijo que no me preocupara, que estaba bien, que no era nada grave, que no le había pasado nada a él. Que su guagua había sufrido un poco, pero que ya había resuelto”, declaró por escrito.