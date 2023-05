A horas de que le impongan cargos criminales por un lío en sus informes financieros, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, aseguró que “el miedo se acabó”.

La legisladora usó sus redes sociales para señalar que hoy, martes, está enfocada en su trabajo y que no se deja intimidar por los mensajes que le dejen en las redes sociales.

“Ni los oficiales del Departamento de Corrección, ni los troles haciéndose pasar por oficiales de Corrección me van a intimidar”, señaló, al revelar que un supuesto oficial del Departamento de Corrección y Rehabilitación le escribió que “ya te tenemos una celda preparada con vista al expreso De Diego”.

“No me intimidan ni Thomas Rivera Schatz ni Gregorio Matías, ni ningún otro hombre machista de la legislatura. Ustedes no tienen la menor idea del nivel de fortaleza que crece en mi espíritu, ni de la determinación, el amor al país y el amor a la gente que me hacen no claudicar. Sigo batallando y seguiré batallando hasta el último aliento. Tiren pa’lante que esta llanito”, afirmó Nogales Molinelli.

De paso, añadió que “tampoco me intimidan todos los mensajes de texto, ni las llamadas de madrugada de ‘No Caller Id’, ni los mensajes de voz. El miedo se acabó en este país y seguiremos investigando, denunciando y señalando a los corruptos. Puerto Rico es primero. Seguimos trabajando e informando, como todos los días, con empeño y dedicación”.

Las expresiones las hizo enmarcadas en el hecho de que la Oficina del Panel Especial Independiente (OPFEI) se presta mañana, miércoles, a las 9:00 a.m. a imponerle cargos criminales. También será acusada su madre, Rita Molinelli Freytes, y una corporación de la familia.

Debido al anticipo de esta acusación, Nogales Molinelli republicó en su cuenta de Facebook una convocatoria lanzada por uno de sus seguidores, Héctor Quintero Vilella. La misma llama a una concentración frente del Tribunal de Primera Instancia de San Juan en su apoyo.

“Mañana acusarán a Mariana Nogales Molinelli y seremos testigos de la maquinaria de propaganda usada por los rojos y azules para manipular la opinión pública. A Mariana la acusarán porqué está cuestionando y evidenciando la corrupción, especialmente en las agencias responsable de la otorgación de permisos, entre muchos otros temas como los planes médicos. Atacar es la estrategia que han utilizado para echar fango a aquellas personas que les representa una amenaza para así poder seguir viviendo del dinero del pueblo”, estipula la convocatoria.

Los Fiscales Especiales Independientes (FEI), Ramón Mendoza Rosario, y Miguel Colón, no han detallado los cargos exactos que se le impondrían a la legisladora, su madre y la corporación.

La resolución aprobada por el PFEI para dar paso a la investigación contra Nogales estipula que el proceso criminal contra la legisladora se realizó por dejar “de incluir información relevante y sustancial sobre sus propiedades, (así como) participaciones, nombramientos o cargos, tanto en corporaciones privadas como en puestos gubernamentales” de su informe financiero radicados ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en el 2020.

“La información que allí se ofrece se presenta baja pena de perjurio. Par consiguiente, el omitir información podría conllevar serias repercusiones legales”, dice la resolución del PFEI.

Según el tracto del caso, la pesquisa contra Nogales Molinelli inició a raíz de que Justicia recibiera tres querellas por parte de los senadores Rivera Schatz y Matías, así como del director de la OEG, Luis Pérez Vargas, para finales del 2021.

El punto de mayor controversia está relacionado a la entidad Ocean Front Villas Corporation, que posee varias propiedades en alquiler en el complejo de Palmas del Mar, en Humacao, y el rol de la legisladora en la misma.

La resolución del FEI alude a que, “del informe de investigación preliminar, entre otras cosas, como ya dijimos, surge que la representante Nogales Molinelli es dueña de varias propiedades en Palmas del Mar y ostentaba posiciones, tales como, tesorera y presidenta de Ocean Front Villas, Corporation, la cual es una corporación con fines de lucro dedicada al alquiler de villas y apartamentos. Además, era la agente residente de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte”.

En la investigación que realizó la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia determinó que la representante habría cometido perjurio, según tipificado en el artículo 269 del Código Penal, al omitir en un informe financiero que presentó ante la OEG que ocupaba puestos en estas corporaciones, según consta del referido que hizo al PFEI en marzo del 2022.

Además, se alegó Nogales Molinelli habría infringido las disposiciones del artículo 20 de la Ley 272-2003, según enmendada, al dejar de cumplir con su obligación de remitir a la Compañía de Turismo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación del inmueble de su propiedad, que tenía destinado al arrendamiento a corto plazo.

La resolución del FEI también alude a “ciertas irregularidades” en la información que dio la legisladora sobre sus propiedades ante el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

También ha trascendido que la querella presentada por el director de la OEG se sustenta en infracciones a los delitos de falsificación de documentos, y otros de naturaleza similar, en cuanto a que la legisladora presuntamente alteró el informe financiero presentado sin la autorización de dicha oficina y sin utilizar la plataforma electrónica reservada para estos fines.

Cabe destacar que Nogales Molinelli reconoció el 15 de septiembre de 2021 que en el informe financiero presentado por el año 2020 omitió incluir sus puestos en diversas corporaciones con y sin fines de lucro, y anunció que renunciaba a todas las posiciones. Reclamó, además, que no devengaba remuneración en la organización sin fines de lucro Brigada Legal Solidaria ni en las organizaciones Greater Caribbean For Life y en la Coalición en Contra de la Pena Muerte, y que tampoco generaba ingresos de la corporación Ocean Front Villas, que incorporó en 2004 y que era dirigida por su madre.

La propia legisladora pidió al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, que refiriera el caso a la Comisión de Ética. Tras una investigación, el ente determinó el 23 de febrero de 2022 que no existía base para imponer sanción contra Nogales Molinelli.