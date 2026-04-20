Dos hombres fueron asesinados a tiros durante la madrugada de este lunes en la marginal del expreso PR-22, antes del túnel Minillas, en Santurce.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una motora involucrada en un aparente accidente en el área.

Sin embargo, al llegar a la escena a eso de las 4:31 a.m., los agentes encontraron a ambas víctimas tendidas sobre el pavimento con múltiples heridas de bala.

Los hombres murieron en el acto y, hasta el momento, no habían sido identificados por las autoridades.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto al fiscal de turno, quedaron a cargo de la pesquisa.