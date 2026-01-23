Un hombre fue asesinado a balazos anoche en las inmediaciones del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 8:20 p.m., cuando una llamada telefónica alertó sobre una persona herida de bala. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado en el suelo.

La víctima fue identificada como Yamil Alexander López Rivera, de 44 años y residente de San Juan.

Las autoridades ocuparon varios casquillos de bala calibre 9 milímetros en la escena.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto a la fiscal María S. Cruz Colón, asumieron la pesquisa.