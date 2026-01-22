Los guardacostas del sector San Juan de la Guardia Costera y la tripulación del buque cisterna Horten, con bandera de Liberia, informaron este jueves de que recataron a un marinero belga que participaba en una regata y naufragó en el océano Atlántico, en el este de Puerto Rico.

“Estamos muy orgullosos de la perfecta coordinación entre los vigías del Centro de Mando del Sector San Juan y la valiente tripulación y el capitán del buque cisterna Horten, que permitió rescatar con éxito a un marinero”, afirmó en un comunicado el teniente Kenneth Snyder, coordinador de misiones del sector San Juan de la Guardia Costera.

PUBLICIDAD

Relacionadas Incautan 506 kilos de cocaína en una embarcación en aguas cerca de Vega Baja

Benoit Bourguet, de 47 años, ciudadano belga, fue rescatado después de que zozobrara su embarcación de remo individual ‘City of Liverpool’, tras ser golpeada por dos olas gigantes y se refugiara en su balsa salvavidas.

Bourguet participaba en la World’s Toughest Row Race, una regata de remo de 3000 millas que va desde San Sebastián de la Gomera, en España, hasta Nelson’s Dockyard, en Antigua.

Los vigías del Centro de Mando del Sector San Juan de la Guardia Costera recibieron una señal EPIRB (radiobaliza de localización de siniestros) no registrada de 406 MHz procedente del bote de remos ‘City of Liverpool’ aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del miércoles, alertando de un posible siniestro a unas 1.100 millas náuticas al este de Puerto Rico.

Posteriormente, recibieron una segunda señal de emergencia de 406 MHz procedente de un dispositivo de localización personal de la misma zona.

Mientras tanto, el petrolero Horten, que se encontraba en tránsito en un viaje desde Alemania a la costa de Guyana, recibió la comunicación AMVER y se desvió durante más de 12 horas, hasta la posición de la señal de socorro.

Durante la respuesta, los vigías de la Guardia Costera mantuvieron la comunicación con la tripulación del petrolero Horten, proporcionándoles información actualizada sobre la posición de la baliza.

Una vez en las proximidades, la tripulación del Horten avistó una balsa salvavidas y confirmó que había un superviviente.

Debido al estado agitado del mar, la tripulación del Horten utilizó un salvavidas para rescatar de forma segura a Bourguet, que estaba deshidratado.

También mantuvo su embarcación volcada amarrada a la balsa salvavidas hasta su rescate.

El petrolero Horten y los coordinadores de la regata indicaron que coordinarán el traslado de Bourguet desde el barco más adelante.