Un hombre fue ultimado a eso de las 5:35 a.m. de este sábado frente al negocio El Titanic, localizado en los predios de la plaza Barceló, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Policía.

El incidente fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que se alertó sobre disparos en el lugar. Agentes del precinto de Barrio Obrero “acudieron a investigar y encontraron el cuerpo baleado y sin vida de un hombre”, detalla el informe policiaco.

El occiso no ha sido identificado, al momento.

Se informó que en los hechos no se reportaron más personas heridas o afectadas.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, investigan.

Con esta muerte, la cifra de asesinatos aumentó a 424 en lo que va del año.