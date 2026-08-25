Una mujer fue asesinada durante la madrugada de hoy, martes, y su cuerpo fue encontrado a orillas de una carretera en San Germán, informó la Policía.

Según el informe preliminar, a eso de las 2:00 a.m. se recibió una llamada telefónica en el distrito policíaco de San Germán que alertaba sobre detonaciones en la carretera PR-102, kilómetro 36.3, en el barrio Minillas, frente a la antigua Villa Chelín.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de la mujer al lado de la carretera, con varias heridas de bala.

Paramédicos estatales acudieron al lugar y determinaron que la víctima no presentaba signos vitales. El cuerpo fue encontrado boca abajo y la mujer vestía una blusa negra de manguillos y mahones cortos azules.

El caso fue notificado al inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, y al fiscal de turno, quienes asumirán la pesquisa.