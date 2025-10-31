El alcalde de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz emitió una orden ejecutiva que ordena el cierre de negocios en su ciudad a la medianoche, hoy noche de Halloween y el sábado y domingo, días uno y dos de noviembre.

En declaraciones escritas, Ramos Ruiz atribuyó la situación a la falta de policías estatales en la Sultana del Oeste. “Ante la realidad que atraviesa el país por la limitada presencia de efectivos de la Policía Estatal, he emitido la orden ejecutiva número 09, serie 2025-2026 que dispone el cierre de todos los negocios de venta y expendio de bebidas alcohólicas en toda la ciudad, a partir de las 12 de la medianoche, de hoy viernes 31 de octubre, el sábado 1 y domingo 2 de noviembre. Esta medida preventiva busca evitar desgracias y proteger la seguridad de nuestra gente. No es una decisión fácil, pero la tomamos con responsabilidad y con el firme compromiso de salvaguardar la vida y el bienestar de todos los mayagüezanos”, manifestó el Mandatario municipal.

“Entendemos el impacto que esta determinación puede tener sobre los comerciantes y visitantes, pero en este momento la prioridad es la seguridad. La Policía Municipal estará activa y vigilante, pero necesitamos el apoyo y la comprensión de todos. Estoy seguro de que juntos podremos superar este fin de semana sin incidentes y con el orden que caracteriza a nuestra ciudad”, añadió.

Mientras, en uno los incisos de la orden ejecutiva 09, serie 2025-2026, se detalla que “en días recientes se ha observado una merma no prevista en la disponibilidad de efectivos de la Policía de Puerto Rico asignados a la zona de Mayagüez, lo que ha reducido la capacidad de apoyo estatal para las labores ordinarias de seguridad municipal en un periodo de alta actividad nocturna”. El documento no especifica si esa merma ha sido provocada por el ausentismo de los uniformados a nivel local o, si los agentes adscritos a Mayagüez han sido reasignados para reforzar otras áreas debido a la falta de efectivos por el “Blue flu”. Tampoco ofrece datos sobre la cantidad de agentes estatales en servicio y/o ausentes en esa ciudad.

Otro de los incisos de la orden emitida por el municipio señala que en el día de ayer, 30 de octubre, se celebró una actividad en el área urbana de Mayagüez, durante la que “se constató una presencia reducida de efectivos de la Policía de Puerto Rico, menor a la que ordinariamente se requiere para eventos de similar convocatoria, lo que confirma la necesidad de que el Municipio adopte medidas suplementarias de orden público”.

Mientras, otro de los incisos detalla que la reducción de la presencia policíaca, cercano a la celebración de Halloween, representa un peligro para la seguridad pública de Mayagüez. La orden ejecutiva también explica que la fecha, es una de las más concurridas por la juventud universitaria, “y considerando que Mayagüez es una ciudad universitaria que recibe un aumento extraordinario de estudiantes y visitantes, es indispensable reforzar las medidas municipales de seguridad y control del orden público”.

En los pasados días, en redes sociales circuló una convocatoria al ausentismo masivo de los policías a partir de la noche del jueves, en reclamo de mejoras a las condiciones laborales de los uniformados. Entre otras cosas, los policías reclaman un plan de retiro digno y el pago de las horas extras trabajadas en exceso de las 480 horas acumuladas.

Aunque la Policía no ha revelado cifras sobre el ausentismo ni incidencias asociadas a estas, en el día de ayer se anunciaron ajustes en el plan de trabajo de la Uniformada, que incluían la implementación de turnos de 12 horas, de ser necesario. En algunos cuarteles de la zona metropolitana anoche, los agentes que se hallaban en servicio tuvieron que doblar turnos de trabajo luego que los agentes asignados a relevarlos, no se presentaran a sus trabajos.