El artista urbano y creador de contenido, Michael Yadill Flores Encarnación, conocido en el ámbito del entretenimiento como Michael Florees, publicó un emotivo mensaje en su Facebook donde expresó el gran dolor que siente por la muerte de su sobrina ahogada durante la tarde del domingo en Salinas.

“Me duele el almaaaaaa se los juro” y luego agregó: “Laïa perdóname yo traté con mi corazón con todas mis fuerzas salvarte la vida...Espero que cuando nos encontremos en la vida eterna me perdones. TE AMO...TIO”.

Una pequeña de cinco años de edad falleció ahogada en una piscina de la Hacienda San Miguel, ubicada en la carretera 712, en Salinas, durante una grabación de un vídeo musical con La Perversa cuando ocurrió la situación de emergencia.

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El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, inspector José A. Torres Ruiz, explicó que el caso se investiga como un incidente desgraciado.

No obstante, se encuentran cubriendo todos los ángulos, realizando las entrevistas de rigor y buscando evidencia que corrobore los testimonios vertidos.

La pesquisa establece que las cámaras de seguridad del lugar arrendado presuntamente no estaban funcionando al momento de los hechos, pero hoy van a continuar indagando sobre ese particular.

“La nena había salido recién de la piscina le habían quitado los flotadores porque le iban a dar alimento, en ese proceso es que la abuela estaba trabajando en el área de la cocina y en un momento la pierden de vista y cuando la localizan estaba lamentablemente dentro de la piscina”, narró el inspector, quien corroboró que la pequeña estaba al cuidado de su abuela materna.

Se le dio conocimiento al Departamento de la Familia como lo exige el protocolo.

La menor de cinco años de edad recibió los primeros auxilios y fue declarada sin vida en una sala de emergencias.

La investigación está a cargo del personal de la División de Homicidios de Guayama junto a la fiscal Giana Díaz Ortiz, quien autorizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.

Numerosos mensajes de condolencia han sido enviados al artista a través de las redes sociales.