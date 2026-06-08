Las autoridades identificaron este lunes a la niña de cinco años que falleció ahogada el domingo en una piscina de la Hacienda San Miguel que ubica en la carretera 712 de Salinas.

La menor fue identificada como Laia Nazaret Dávila, quien murió en una institución hospitalaria luego de ser extraída de la piscina, según la Policía de Puerto Rico.

La teniente Marilyn Torres, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, reveló en entrevista con Telenoticias que la tragedia ocurrió mientras en la hacienda se grababa un video musical del artista urbano Michael Flores junto a Denisse Michelle Tejeda, conocida como “La Perversa”.

Torres indicó además que la menor era sobrina de Flores, exparticipante de La Casa de Alofoke.

Según la pesquisa preliminar, la niña fue extraída de la piscina y trasladada a una institución hospitalaria, donde posteriormente los médicos certificaron su muerte.

El incidente fue reportado a eso de las 3:18 p.m.

El agente Félix Burgos, adscrito al distrito de Salinas, realizó la investigación inicial y refirió el caso a la División de Homicidios de Guayama. La fiscal Giana Díaz Ortiz autorizó trasladar el cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses.