Desconocidos cargaron con más de $190,000 en efectivo tras cometer un escalamiento en una residencia ubicada en Hacienda Margarita, en la calle Carreta de Luquillo, informó la Policía.

De acuerdo con la querella, los hechos fueron reportados durante la tarde del sábado, cuando la perjudicada indicó que alguien ocasionó daños a una ventana de la sala de la vivienda, para lograr acceso al interior de la propiedad.

Una vez dentro de la residencia, los responsables se apropiaron de $190,300 en efectivo, además de joyas, gafas, relojes, perfumes, zapatos, ropa y carteras. El valor estimado de la propiedad hurtada asciende a unos $56,100 adicionales.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo, cuyos agentes continúan investigando las circunstancias del escalamiento y la identidad de los responsables.