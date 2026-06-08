Un niño de tres años se encuentra en condición crítica luego de ser atropellado la tarde del domingo frente al edificio 56 del residencial Vista Hermosa, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente ocurrió a eso de las 4:00 p.m. mientras una mujer de 30 años conducía una Toyota Sequoia negra del año 2008.

De acuerdo con la investigación preliminar, la conductora se disponía a irse del lugar tras asistir a una actividad religiosa, y cuando emprendió la marcha, sintió que había pasado sobre un objeto.

Al detenerse y bajarse del vehículo para verificar lo ocurrido, se percató de que había atropellado al menor.

El niño sufrió heridas de gravedad. Paramédicos acudieron a la escena para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo transportaron a una institución hospitalaria.

Las autoridades indicaron que la condición del menor fue descrita como crítica.

El caso es investigado por la División de Patrullas de Carreteras de San Juan junto al fiscal de turno.