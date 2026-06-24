La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico reveló que el doctor Jorge E. Rodríguez Wilson, acusado de someter y promover reclamaciones falsas al programa de Medicaid, estaba suspendido del ejercicio médico desde 2025.

Según declaraciones escritas del doctor Roberto Pérez Nieves, presidente de la referida Junta, la entidad tuvo acceso a hallazgos graves de impericia médica, incumplimiento en la notificación de sentencias y declaraciones falsas en los trámites de renovación de licencia del doctor Rodríguez Wilson. Tras analizar estos hallazgos, en febrero de 2025 se determinó suspender su licencia médica.

La notificación de la suspensión fue emitida el 4 de marzo.

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“La Junta determinó que existía un riesgo inmediato para la salud y seguridad de los pacientes, por lo que ordenó la separación inmediata del ejercicio médico. Al mismo tiempo, la junta concluyó que el doctor no notificó oportunamente varias sentencias y demandas por impericia médica, además de hacer representaciones inexactas sobre su historial y cumplimiento financiero”, detalla la comunicación.

No se ofrecieron detalles particulares sobre los casos de impericia médica que se le atribuyen.

Ayer, el Departamento de Justicia notificó los cargos radicados contra el doctor, la corporación Wilson Orthopaedics Medical y Javier Ortiz Hernández, quien fungía como administrador de la oficina médica del galeno.

Según la investigación del Departamento de Justicia, entre el 4 de marzo de 2025 y el 31 de enero de 2026, mientras mantenía su licencia suspendida, Rodríguez Wilson —a través de su corporación y de manera personal— habría sometido reclamaciones falsas a los programas de Medicaid, Medicare y planes comerciales.

Las autoridades alegan que, durante ese mismo periodo, el médico continuó atendiendo, diagnosticando y facturando servicios, mientras su administrador, Javier Ortiz Hernández, también habría practicado la medicina de forma ilegal. Además, Ortiz Hernández presuntamente preparaba documentos relacionados con la facturación.

En total, se alega que el doctor habría facturado más de $1.5 millones, generando una pérdida cercana a $935,000 en fondos públicos depositados en su cuenta bancaria.

La fiscal Brenda Rosado Aponte finalmente formuló 81 cargos contra el doctor Rodríguez Wilson, que incluyen practicar la medicina de manera ilegal, someter y promover reclamaciones falsas al programa de Medicaid, dispensar o recetar medicamentos controlados sin estar autorizado por ley, así como fraude y apropiación ilegal de fondos públicos.

También se radicaron cargos contra la Corporación Wilson Orthopedics Medical y contra Ortiz Hernández.

La vista preliminar de este caso fue señalada para el 29 de junio.