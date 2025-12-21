Un hombre murió en un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la carretera 15, a la altura del kilómetro 18.4, en el barrio Jajome en Cayey.

Según el informe, la víctima fue identificada como Edgardo L. Rodríguez López, de 56 años, quien viajaba en una motocicleta Kawasaki negra cuando perdió el control e impactó un vehículo Mitsubishi Endeavor blanco del 2007 que circulaba en dirección contraria, conducido por Raúl Cruz Rivera, de 49 años, quien permaneció en la escena.

Rodríguez López falleció en el lugar a causa del choque.

El protocolo correspondiente fue activado y la investigación quedó a cargo de agentes de Patrullas de Carreteras, en coordinación con la fiscal Sonia Rodríguez, de la Fiscalía de Caguas.