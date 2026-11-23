Un motociclista y su pasajera salieron expulsados y cayeron al pavimento, resultando ambos heridos de gravedad, tras chocar contra un vehículo durante la tarde de ayer, domingo, en la carretera PR-2, en el municipio de Quebradillas.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el accidente se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, en el kilómetro 101.1 de la mencionada vía, mientras Giovanni Gabriel Rosario Brito, de 37 años y residente de Manatí, conducía una motora TAIZHOU QIANXIN, color negro, del año 2024, en dirección de Quebradillas hacia Isabela.

De acuerdo con la investigación preliminar, el motociclista presuntamente se rebasó un semáforo en rojo e impactó con la parte delantera de la motora el costado izquierdo de un Hyundai Accent azul, conducido por Sofía Vargas Vargas, de 29 años y residente de Quebradillas, quien había iniciado la marcha desde la marginal de National con la luz verde a su favor.

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Como consecuencia del impacto, Rosario Brito y su pasajera, Angeliz Marie Calderón González, salieron expulsados y sufrieron heridas de gravedad, por lo que fueron trasladados a una institución hospitalaria del área. La Policía indicó, además, que el motociclista no tenía el endoso M-1 requerido para conducir la motora y que el vehículo tenía el marbete vencido.

La investigación está a cargo del agente Rafael Vega Miranda, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, quien notificó a la fiscal Daralis Alicea Cordero, de la Fiscalía de Arecibo. La fiscal ordenó la ocupación de ambos vehículos como parte de la pesquisa.