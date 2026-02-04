Un accidente ocurrido anoche en Adjuntas cobró la vida de un joven de 26 años, luego de que perdiera el control del four track que conducía y se estrellara contra un poste de cemento.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el incidente se reportó a eso de las 10:00 p.m. en el kilómetro 33.7 de la carretera PR-123, en el barrio Saltillo de ese municipio.

Edward José Maldonado Rivera, de 26 años, conducía un four track Yamaha Banshee 350, color negro y rojo, del año 2002, acompañado por su hermano, Chris Antony Maldonado Rivera, de 23 años, ambos residentes de Adjuntas. Mientras transitaban por la vía, Edward José lo hacía a una aparente velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del manubrio.

El vehículo impactó la acera ubicada en el lado derecho de la carretera y chocó contra un poste de cemento. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes salieron expulsados del four track. Edward José impactó el poste, mientras que Chris Antony cayó al pavimento.

Edward José fue transportado por paramédicos al CDT de ese municipio, donde un doctor certificó su muerte. En tanto, su hermano fue trasladado por paramédicos al Hospital San Lucas de Ponce, donde una doctora indicó que su condición es de cuidado.

El caso es investigado por la agente Lo-Ruhama Rodríguez Arce, adscrita a la División de Patrullas de Carretera de Adjuntas, quien notificó a la fiscal Velmarie López Rivera, de la Fiscalía de Utuado. La fiscal ordenó la toma de fotografías de la escena y la ocupación del vehículo para fines de inspección.