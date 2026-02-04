Un tiroteo registrado anoche en Salinas dejó a una mujer y tres menores heridos de bala, luego de que desconocidos dispararan contra el vehículo mientras transitaban por la carretera PR-1, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó a eso de las 8:11 p.m. en el kilómetro 94.2, a la altura del sector Los Poleos. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la agresión grave.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas transitaban a bordo de un Kia Soul cuando desde otro auto les realizaron varios disparos.

Como resultado del tiroteo, una mujer de 44 años sufrió varias heridas de bala en la espalda baja y el abdomen. Además, una menor de 17 años resultó herida en el glúteo derecho; un adolescente de 15 años presentó una herida de entrada y salida en el costado derecho; y un niño de 11 años sufrió dos heridas en el costado derecho, junto a laceraciones en el rostro. Otro menor de 17 años que viajaba en el vehículo salió ileso.

Todos los heridos fueron transportados a un hospital del área, donde recibieron atención médica inicial y luego fueron referidos a una institución hospitalaria en el área metropolitana. Sus condiciones fueron descritas como de cuidado.

El agente Arnaldo Sepúlveda, adscrito al distrito de Salinas, estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.