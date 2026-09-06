Un hombre murió horas después de ser encontrado herido de bala en el rostro junto a un vehículo, en la calle 4 de la urbanización Bairoa, en Caguas, informó la Policía.

Según la información preliminar del caso, una llamada al sistema 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un hombre herido de bala en el lugar. Al llegar, los agentes lo encontraron junto a un vehículo y localizaron también un arma de fuego, que fue ocupada para fines investigativos.

El hombre fue transportado a un hospital, donde falleció horas más tarde mientras recibía asistencia médica.

Se desconocen las circunstancias en las que resultó herido.

El caso fue investigado inicialmente por el agente Javier Méndez, del Distrito de Caguas, quien refirió la pesquisa a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas para una investigación más profunda de los hechos.