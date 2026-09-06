Un hombre murió horas después de ser encontrado herido de bala en el rostro junto a un vehículo, en la calle 4 de la urbanización Bairoa, en Caguas, informó la Policía.

Según la información preliminar del caso, una llamada al sistema 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un hombre herido de bala en el lugar. Al llegar, los agentes lo encontraron junto a un vehículo y localizaron también un arma de fuego, que fue ocupada para fines investigativos.

El hombre fue transportado a un hospital, donde falleció horas más tarde mientras recibía asistencia médica.

Se desconocen las circunstancias en las que resultó herido.

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El caso fue investigado inicialmente por el agente Javier Méndez, del Distrito de Caguas, quien refirió la pesquisa a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas para una investigación más profunda de los hechos.