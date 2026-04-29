Un menor de 14 años que se cree resultó herido durante una balacera en la que fue asesinado un hombre en horas de la tarde de hoy en la cancha del residencial Zenón Díaz Valcárcel de Guaynabo, murió mientras recibía asistencia médica en el Centro Médico de Río Piedras.

Al parecer, tras la balacera, el menor fue trasladado por vecinos del residencial a un hospital de la zona y no fue hasta varias horas después que la Policía tuvo conocimiento de la situación.

En la escena murió un hombre de 32 años identificado como Carlos Román Vázquez, conocido como “Cascote”, y quien era vecino del residencial.

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La balacera se registró a eso de las 2:30 p.m. Cuando los uniformados arribaron al lugar, encontraron el cadáver cerca del edificio 14. El mismo presentaba múltiples impactos de bala. Se informó que “Cascote” fue convicto en el 2015 por violaciones a la Ley de Armas, delitos por los que extinguió una pena de seis años en probatoria.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Bayamón junto al fiscal de turno investigan la escena.