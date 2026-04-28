El licenciado Pablo Colón Santiago renunció a la defensa de José Enrique Martínez Rivera, el joven estudiante imputado de causarle la muerte a tres amigos al ocasionar un accidente de tránsito cerca del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El accidente fatal, ocurrido el 5 de diciembre de 2024, cobró la vida de Eddie Caraballo Hernández, quien fue declarado con muerte cerebral y falleció días después; Josué Elías Rodríguez Arroyo, de 21 años y José Martí Rivera Rivera, de 22.

José E. Martínez Rivera ( Suministrada por la Policía )

Martínez Rivera enfrenta cargos por ocasionar la muerte a otra persona al conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, conducir un vehículo de motor de forma temeraria provocando la muerte de otra persona y manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, al amparo de los artículos 7.06, 5.07 (C) y 7.02 de la Ley 22, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

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La información sobre el cambio de la defensa de Martínez Rivera trascendió hoy durante una vista sobre el estado de los procedimientos en la sala del juez William Machado Aldarondo, del Tribunal de Mayagüez, donde se anunció que el licenciado Harry Padilla Martínez acogería el caso.

El licenciado Harry Padilla Martínez asumió la representación legal de José E. Martínez Rivera, imputado por causar la muerte de tres amigos en un accidente de tránsito. ( Jorge A Ramirez Portela )

Colón Santiago había expresado en la moción que, si se hubiese alcanzado una alegación preacordada, probablemente continuaría siendo su defensa, pero por la complejidad del caso y los posibles recursos apelativos que se avecinan, se le hace imposible permanecer con el joven como su cliente.

Se pautó a otra vista sobre el estado de los procedimientos para el 27 de mayo a las 9:00 a.m.

La fecha del juicio en su fondo sigue pautada para el 22 de junio al 17 de julio de 2026, de forma consecutiva.

El 4 de septiembre del año pasado, Martínez Rivera renunció a la vista preliminar y se allanó a la determinación de causa probable para juicio, durante el tercer día de vista.

La fiscal de Distrito de Mayagüez, Blanca Portela, y los fiscales Frances Bravo y André Lartigaut Rivera han dicho que cuentan con 29 testigos para probar su caso.

Martínez Rivera se encuentra bajo arresto domiciliario las 24 horas del día y ha continuado con su carrera universitaria de ingeniería en línea en otra institución educativa.

El joven ha expresado a medios de comunicación que “solamente quiero que esto se acabe, que esta pesadilla no siga. Estoy consciente de lo que significa un juicio. Siempre fue mi mayor miedo, más que todo el hecho de volver a revivir las cosas que pasaron esa noche”.