Un hombre murió luego de perder el control de la motora que conducía y caer al pavimento en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del domingo en la carretera PR-923, a la altura del kilómetro 2.3, en Humacao, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre conducía una motora Taizhou, modelo 2025, de color verde, cuando perdió el control y dominio del manubrio, lo que provocó que cayera al pavimento.

Como consecuencia del impacto, el conductor -que no fue identificado- sufrió heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo. Paramédicos lo atendieron en la escena y posteriormente fue trasladado a un hospital de la zona, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

La investigación está a cargo del agente Sergio Ares Perales, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, en unión al fiscal Alberto Miranda.