El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue hallado la noche del domingo en una residencia de la urbanización Rexville, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, el hallazgo fue reportado a eso de las 7:37 p.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar.

Al llegar a la vivienda, agentes encontraron el cadáver de la mujer, cuya identidad no ha sido establecida.

La investigación preliminar estuvo a cargo de la agente Jennifer García, de la Policía Municipal de Bayamón. El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.