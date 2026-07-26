La Policía identificó como Ian J. Torres Castro, de 25 años y residente de San Juan, al hombre cuyo cadáver fue hallado con las manos amarradas durante la tarde de ayer en la carretera 175, kilómetro 7.2, del barrio Carraízo, en Trujillo Alto.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes fueron alertados a eso de las 3:42 de la tarde del sábado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que reportaba una situación sospechosa. Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo del hombre en el área de un barranco.

La Policía informó que la víctima tenía las manos amarradas y presentaba una herida abierta en la parte posterior de la oreja izquierda.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

La investigación quedó a cargo del personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión a la fiscal Iris Martínez.