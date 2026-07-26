Un joven de 22 años murió luego de que el vehículo que conducía impactara un árbol en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de hoy, domingo, en la carretera 199, cerca de la urbanización Las Cumbres II, en el sector Caimito, en San Juan.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, el conductor de un Toyota Matrix, color gris y del año 2009, transitaba por el lugar cuando perdió el control y dominio del volante.

Como consecuencia, el automóvil impactó un árbol con la parte lateral izquierda, lo que le ocasionó la muerte en el acto al conductor, identificado como Elvis Ríos Resto, de 22 años y residente de Caguas.

El caso fue investigado por el agente José Pedragón Soto, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, junto a la fiscal Jeannette Negrón, quienes se hicieron cargo de la investigación.