Una huésped del hotel Embassy Suites, en Dorado, fue presuntamente víctima de un robo luego de que una persona accediera al interior de su habitación y se apropiara ilegalmente de varias piezas valoradas en aproximadamente $8,500, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, la querellante, quien se hospedaba en la habitación 2461, salió del lugar y al regresar se percató de que alguien había entrado al interior de la habitación. La Policía indicó que se apropiaron de una cartera marca Louis Vuitton, dos pulseras con diamantes y un collar con diamantes.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, quienes continuarán con la investigación.