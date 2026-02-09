Un hombre de 56 años murió tras ser atropellado por un conductor que huyó de la escena en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de hoy, lunes, en el kilómetro 0.6 de la carretera PR-26, Expreso Román Baldorioty de Castro, en dirección de San Juan hacia Carolina, cerca de la Laguna, en Santurce.

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del área de San Juan, fueron alertados sobre los hechos cerca de las 2:15 de la madrugada, luego de recibirse una llamada telefónica que informó sobre una persona tendida en el pavimento.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre sin signos vitales. La persona perjudicada no ha sido identificada y falleció a consecuencia de múltiples traumas recibidos tras haber sido arrollado por un vehículo.

El agente González, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, investiga el caso junto al fiscal de turno.