Agentes de la División de Autopista y Patrullas de Carreteras investigaron anoche un accidente de tránsito tipo “hit and run”, que le causó la muerte a un peatón, en el kilómetro 29.3 de la carretera PR-1, en Caguas.

Según la información preliminar, a eso de las 8:06 p.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a la Policía sobre el accidente.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron sobre el pavimento el cuerpo de un hombre que había sido impactado por un vehículo de motor, cuya descripción se desconoce. El conductor abandonó el lugar sin detenerse ni ofrecer información o brindar ayuda.

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Como resultado del impacto, José Antonio Resto Pérez, de 60 años y residente de Caguas, sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar. Paramédicos que acudieron a la escena certificaron la ausencia de signos vitales.

El agente Joel Martínez Rodríguez, en unión a la fiscal Stephanie Pérez Díaz y al agente Wilfredo Burgos Moyett, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, tienen a cargo la pesquisa.