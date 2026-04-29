La trabajadora social Kenya Enid Morales Dávila de 37 años, falleció la mañana de este miércoles en el hospital tras batallar por su vida durante unas 24 horas, luego de recibir dos impactos de bala en la cabeza en la mañana del martes en el patio de su hogar localizado en el #159 de la calle 3 de la comunidad Villodas, en Guayama, informó la Policía.

En la escena se encontró el cadáver de su esposo por 14 años, identificado como Ferdinand Dávila Vélez de 56 años, soldador de profesión, quien se privó de la vida con un arma ilegal.

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Este poseía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas, Violencia Doméstica, con otra pareja y agresión agravada. Se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.

La pareja procreó dos niñas de 8 y 13 años y ella tenía un hijo de 15 años, quienes se encontraban en la casa al momento de los sucesos y salieron corriendo para pedirle ayuda a los vecinos.

Los menores quedaron bajo la custodia de la abuela materna.

La agente Mary Ann Ramos Bermúdez, de la División de Homicidios investigó la escena de feminicidio junto a la fiscal Paloma Crespo Santiago.

En la escena se localizó una pistola Sig Sauer de calibre .40 y un cargador con siete balas, cerca del cadáver del hombre que se presume que fue utilizada para cometerse los hechos.