La mujer asesinada en la madrugada de este sábado en Canóvanas “pudo haber sido una víctima inocente en una balacera que se dio en el sector Monte Verde, (del barrio San Isidro), en Canóvanas”, informó el director de la División de Homicidios de Carolina, el teniente José Padín.

Detalló, en entrevista con Primera Hora, que la víctima es una mujer de 38 años, que no tiene expediente criminal.

También comentó que en la escena se encontraron “más de 50 casquillos de bala de diferentes calibres”, pero la mujer solo fue alcanzada por un disparo que le causó la muerte cuando se encontraba al lado de un vehículo.

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Según la Policía, el crimen se registró a eso de las 12:08 a.m., en la calle 17, del sector Monte Verde, en el barrio San Isidro. Las autoridades fueron alertadas por una llamada realizada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Padín indicó que la teoría que maneja la Uniformada es que “entendemos que hubo disparos en el lugar que, verdad, iban dirigidos, quizás, a otras personas, o no sabemos si a alguien que viajaba con esta persona. Eso está bajo investigación, al momento”.

Precisó que, cuando la Policía llegó a la escena, “ella estaba sola, al lado del vehículo. El cuerpo yacía al lado del vehículo”.

Informó que esperan que los familiares de la víctima la identifiquen en el Instituto de Ciencias Forenses para dar a conocer la identidad de la mujer.

Por otro lado, el teniente indicó que el lugar de los hechos “no lo tenemos establecido” como un punto de drogas. Comentó que es una zona residencial.

Padín llamó a la ciudadanía a llamar al número confidencial de la Policía, 787-343-2020, si conoce más información que ayude a esclarecer este delito.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina está a cargo de la pesquisa.

Con este crimen, se han registrado 20 feminicidios en lo que va del año. Para esta fecha en el 2025 se había registrado la misma cantidad de homicidios contra mujeres.