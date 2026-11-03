Una mujer de 38 años resultó con heridas de gravedad tras caer de un puente peatonal hasta el pavimento, en un incidente reportado durante la tarde de ayer en la carretera PR-3, kilómetro 37.5, en Luquillo.

Según informó la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer, quien presuntamente sufrió múltiples fracturas en ambas piernas y en el área del fémur tras la caída.

Las circunstancias en las que ocurrió la caída no fueron precisadas por las autoridades.

Paramédicos de Emergencias Médicas Estatales le brindaron los primeros auxilios, mientras personal de Rescate de Luquillo y Manejo de Emergencias realizó las gestiones para coordinar su traslado.

Posteriormente, fue transportada por Aeromed al Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como de cuidado.