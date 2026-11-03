Un joven de 22 años fue arrestado luego de presuntamente agredir con un arma blanca a su madrastra, de 45 años, y causarle heridas en diferentes partes del cuerpo durante la tarde de ayer, en una residencia de la urbanización Ciudad Cristiana, en Humacao.

Según la información preliminar de la Policía, los agentes llegaron al lugar tras recibir una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y encontraron a la mujer gravemente herida.

Tras la agresión, el hombre abandonó la escena con rumbo desconocido. Personal de la Policía estatal y municipal realizó una búsqueda en el área y sectores cercanos hasta que fue arrestado por agentes de la Policía Municipal de Humacao. El joven, que no fue identificado, permanece bajo custodia.

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La mujer fue atendida por paramédicos y transportada a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde su condición fue descrita como de cuidado.

El caso fue referido a la División de Agresiones del CIC de Humacao y será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos criminales.