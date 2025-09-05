Una mujer le hizo frente con un arma de fuego a varios escaladores a los que sorprendió en el interior de su residencia localizada en la carretera PR-824 del sector Los Ávlarez del barrio Quebrada Cruz, en Toa Alta.

Sin embargo, no logró detener el robo de su propiedad.

La querellante narró que a eso de las 7:28 a.m. de hoy, viernes, cuando regresó a su hogar tras dejar a su hija en la escuela, encontró la puerta de la marquesina abierta, lo que levantó sospechas de que alguien estaba en su interior.

De momento, dos enmascarados armados y vestidos con ropa negra, salieron de la vivienda cargando con una maleta.

Se alega que le dispararon a mujer y ella repelió la agresión con su pistola calibre 9 milímetros en tres ocasiones, sin herir a nadie. La ciudadana posee licencia de portación de armas de fuego.

No se reportaron heridos.

Mientras que, los sospechosos se internaron en un área boscosa entre las casas y abordaron un vehículo tipo minivan color gris, en el que escaparon.

Los delincuentes se apropiaron de $15,000 en efectivo, un rifle, dos cargadores con 30 balas, registrado a nombre de su esposo, quien tiene licencia y una maleta de viaje.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja tiene a cargo la pesquisa.