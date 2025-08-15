La Policía de Puerto Rico informó que el hallazgo del cuerpo de Sonia Noemí Torres García, ocurrido el pasado lunes, 11 de agosto, en un Toyota Corolla 2015 a la altura del kilómetro 21.1 de la carretera PR-165 en Dorado, ha sido reclasificado como muerte violenta.

Según la Uniformada, el Instituto de Ciencias Forenses confirmó la identidad de Torres García, y el patólogo Javier G. Serrano Serrano determinó que la causa de muerte fue una herida de bala en la cabeza, además de presentar hematomas en el rostro.

Torres García, de 60 años y residente de Barrio Obrero en Santurce, no poseía antecedentes criminales, ni historial de violencia doméstica, y tampoco contaba con órdenes de protección.

PUBLICIDAD

Relacionadas Identifican a mujer hallada muerta en un auto en Dorado

Durante un patrullaje preventivo, los agentes localizaron el vehículo gris y, en el asiento posterior, el cuerpo de Torres García con manchas de sangre.

El teniente José Cruz Marrero, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, indicó que en una cartera de cintura se le ocupó picadura de marihuana y aparente cocaína.

La investigación está a cargo del agente Melvin Castellano, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, junto con el fiscal Mario Soto.