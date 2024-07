Yaniré Roque Lupiáñez, madre de la pequeña Kailanys Isabelle Soto Roque, de un año, quien fue asesinada tras ser sometida a un patrón de maltrato y agresión sexual, hizo hoy alegación de culpabilidad ante el juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito.

“El tribunal acogió nuestras recomendaciones, enmendó las acusaciones y declaró culpable a la señora ordenando su ingreso (en prisión) por un total de 72 años y seis meses (de prisión)”, sostuvo el fiscal de Distrito de Aibonito, Ernesto Quesada Ojeda.

Explicó que antes de comenzar la vista sobre el estado de los procedimientos, se reunieron las partes sobre el preacuerdo que contaba con el visto bueno de la jefa de fiscales Jessica Correa, incluyendo al padre de la niña y a su abuelita, para reclasificar el delito de asesinato estatutario (por razón del maltrato) al de asesinato en segundo grado a cambio de que la mujer de 20 años se declarara culpable.

“El mismo consiste en reclasificar el delito de asesinato al de asesinato en segundo grado para una pena sugerida de 50 años con agravantes. En el delito de maltrato haría alegación por el imputado para un total de 72 años con seis meses”, detalló Quesada Ojeda, quien explicó que también incluye agravantes en las penas a un 20%.

Sobre la posibilidad de que, en algún momento, transcurridos más de 15 años de sentencia pueda hacer los trámites, como le asiste en derecho, a solicitar quedar en Libertad bajo Palabra, sostuvo el fiscal de distrito, que no considera que prevalezca.

“En este caso, vislumbro que aun cuando ella pueda solicitar o la Junta (de Libertad Bajo Palabra) evalúe la denegatoria, va a ser una contundente por la razón de que ella no tiene nexos con la comunidad. Ella vive en Aibonito y son pocas las personas que podían darle albergue a esta persona... son cosas que en su momento harán ellos”, sostuvo al aclarar que el Departamento de Justicia no tiene ninguna injerencia.

Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2023, cuando llevaron a la bebé al Hospital Menonita de Aibonito con laceraciones y sangrado, luego de que el padrastro alegara que la menor se cayó de la cama. Allí se certificó que llegó muerta.

La niña presentaba hematomas en la frente, golpes en la nuca y sangrado en los oídos, lo que no era compatible con una caída.

Los hechos ocurrieron horas antes en el apartamento donde vivían en el residencial Villa de la Rosa, en el barrio Llanos, en Aibonito.

La pareja de Roque Lupiáñez, Giovanni Aponte Ríos, de 22 años, suscribió con el Departamento de Justicia un acuerdo a cambio de declarar contra la madre de la pequeña durante la vista preliminar, a cambio de declararse culpable por el delito de asesinato en segundo grado con 50 años de cárcel y agresión sexual. Con su testimonio se conoció el trágico final de la vida de la bebita que, en su corta vida, recibió maltrato en vez de amor.

La próxima cita en el tribunal para atender este asunto fue señalada para el 19 de agosto.

“Son 72 años con seis meses que ella tiene que cumplir. El mensaje es claro: si tú no deseas un hijo, procura el bienestar de él, sé responsable y darlo en adopción. Esto no son los recursos, ni modo y manera que un niño que no pidió venir a este mundo parta del mismo. Había un escritor que indicó que había dos fechas importantes (en la vida): una cuando nace y la razón por la cual tú naces. Ella nunca va a saber las razones por la cual nació”, puntualizó Quesada Ojeda.

Subrayó el repudio al maltrato de menores de parte del Departamento de Justicia, la jefa de fiscales y del suyo propio.

“No vamos a tolerar de ninguna manera el maltrato contra menores, vamos a encauzarlos, vamos a hacer la investigación correspondiente siempre mirando a una convicción”, finalizó.