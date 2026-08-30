Una mujer murió en un accidente de tránsito ocurrido el sábado en la carretera PR-349, a la altura del kilómetro 4.7, en el barrio Cerro Las Mesas de Mayagüez, informó la Policía.

Según la información preliminar, la conductora de un Kia Seltos azul, año 2023, identificada como Emma Iris Rodríguez transitaba por la mencionada vía cuando, al llegar al kilómetro 4.7, invadió el carril contrario e impactó un Mazda B2300 blanco, año 2002, conducido por un hombre.

Tras el impacto, la conductora volvió a caer en su carril, salió nuevamente de la vía e impactó una verja de metal de una residencia y, posteriormente, un árbol. La mujer sufrió heridas y fue trasladada al Hospital Bella Vista, donde falleció.

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La investigación está a cargo del agente Juan Berrocales, de la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez, en unión al agente Jorge Lliteras, de la División de Servicios Técnicos, y la fiscal Mayleen Ramos, de la Fiscalía de Mayagüez.