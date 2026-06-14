Una mujer perdió la vida la noche de ayer tras impactar su vehículo contra la parte posterior de un arrastre cisterna en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera PR-52, en los carriles del Expreso Dinámico (DTL), en jurisdicción de San Juan.

De acuerdo con la investigación de la Policía, la conductora de un vehículo Kia Soul rojo, modelo 2018, transitaba por el carril dinámico a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante.

Como consecuencia, el automóvil impactó con su parte frontal la parte posterior de un arrastre cisterna de agua que era remolcado por un camión Kenworth W-900, modelo 1998, que transitaba por el carril derecho de la misma carretera.

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La conductora del Kia fue identificada como Soraya Carolina Rodríguez, de 36 años y residente de San Juan. Esta sufrió heridas de gravedad y fue atendida por paramédicos municipales, quienes certificaron la ausencia de signos vitales.

Actualmente, varios pueblos de la zona metropolitana se encuentran sin servicio de agua potable debido a una avería en el Superacueducto, situación que ha provocado la activación de diversos recursos gubernamentales para el transporte y distribución de agua en los sectores afectados.

El agente Luis Rivera Méndez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión a la fiscal de turno Sarimar Andrew Pérez, se hicieron cargo de la investigación.