Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un doble asesinato ocurrido en la comunidad Cristina, en Juana Díaz, donde un hombre fue hallado muerto y otro murió posteriormente tras ser herido de bala en el mismo lugar.

Según el informe preliminar de los hechos, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación a eso de las 6:10 de la tarde del sábado, en la calle Las Violetas, intersección con la PR-14.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron en la parte posterior de una residencia el cuerpo baleado de un hombre identificado como Basilio Peña Santos, de 51 años.

Relacionado a estos hechos, un hombre identificado como Reese L. Álvarez Martínez, de 32 años, resultó herido de bala y fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas a una institución hospitalaria, donde el médico de turno certificó su muerte.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión a la fiscal Blanca Quetell, se hicieron cargo de la investigación.