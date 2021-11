“Tengo miedo de que él me haga algo”.

Una grabación en la que presuntamente se escucha a María Paola Hernández Agosto de 33 años en la que expresaba que sentía miedo de la reacción de su pareja porque durante una entrevista para conseguir una terapia de pareja respondió que era víctima de violencia doméstica, porque era la verdad.

De inmediato le comunicaron que era necesario abrir una investigación y entrevistar a su pareja, pero después pensó que a su esposo lo podían expulsar del ejército y desarmarlo.

“Realmente, estoy asustada, yo no quería hacerle daño, pero él me va a odiar. Yo tengo miedo de que él me haga algo, tú me entiendes, que cuando él se entere me vaya a meter un puño o viceversa, porque yo le he dado a él defendiéndome”, según el audio que fue difundido por Noticentro 4, el cual se encuentra en custodia de las autoridades. Se desconoce con quién intercambió el mensaje.

[VÍDEO+AUDIO] María Paola Hernández Agosto, de 33 años de edad, falleció este viernes por un supuesto suicidio, según alegó su esposo, José J. Bobonis. No obstante, un audio EXCLUSIVO de Noticentro arroja luz sobre el patrón de violencia de género que sufría María Paola. pic.twitter.com/PQ7cV8lR8y — V. Torres Montalvo 🧼 (@Motinsitepegas) November 1, 2021

Hernández Agosto se alega que se disparó en la cabeza durante una discusión con su esposo, el viernes a las 9:30 p.m. en su hogar en la urbanización Colinas de Cupey. El caso se investiga como una muerte sin causa determinada hasta que el Instituto de Ciencias Forenses discuta con la fiscalía y la División de Homicidios de San Juan sus hallazgos.

El cadáver de la víctima que era madre de dos hijas, fue localizado al lado de la cama en la habitación matrimonial donde se ocupó una pistola marca Glock calibre 9 milímetros la cual es propiedad de su pareja, quien posee Licencia de Portación de Armas de Fuego. Al esposo de la occisa se le ocuparon otras armas de fuego registradas.

Acto seguido narró un incidente que ocurrió cuando le intentó sacar $3 de su billetera porque no tenía dinero en efectivo y el hombre presuntamente la lanzó contra el mueble y le apretó las manos bien fuertes.

“Forcejeé con él y le dije suéltame, suéltame y le di como ocho azotes en el pecho, cuando él me hizo eso, entonces yo me fui y él me dice dame lo que tienes en la mano, dame lo que tienes en la mano y yo cogí y le tiré el dinero.... y le dije eres un miserable”.