Dallysha Marcano Carrión, la mujer a quien se le radicaron cargos de maltrato por presuntamente dejar solos a sus tres hijos menores en una residencia en condiciones infrahumanas, fue sentenciada a participar en un programa de desvío, confirmó la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).

La OAT indicó a Primera Hora que el Ministerio Público no se opuso a la determinación de la jueza Nerisvel Durán Guzmán, quien dispuso que Marcano Carrión permanezca en el programa por un periodo de entre uno y tres años.

El programa de desvío, facultado por la Ley 57 en Puerto Rico, permite que una persona acusada cumpla con una serie de condiciones y supervisión judicial en lugar de continuar el proceso penal tradicional. Si cumple con los requisitos impuestos por el tribunal, el caso podría ser sobreseído al finalizar el término establecido.

Durante el periodo establecido por la jueza, la mujer tendrá que acudir a varias citas con el tribunal para probar que está cumpliendo con las condiciones impuestas.

Según la investigación de las autoridades, en octubre de 2025 Marcano Carrión presuntamente dejó solos a sus tres hijos en el apartamento donde residen, en el residencial Brisas de Cupey. Fueron vecinos del lugar quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la situación y, además, les brindaron alimentos a los menores.

En ese momento, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, inspector Edwin Figueroa Maldonado, indicó que el hogar se encontraba “en condiciones infrahumanas con insectos y gusanos, comida podrida”, y que los niños, de 6, 8 y 9 años, presentaban poca higiene.

Posteriormente, los menores quedaron bajo la custodia de su padre biológico.