Con el fin de celebrar un triunfo de surf, Jasmine H. Pérez Rivera junto a un amigo, y a un conocido, llegó hasta un solar baldío en Ciales para practicar el salto base en paracaídas.

Durante la madrugada del lunes, el trío organizó la actividad de manera súbita y cuando Pérez Rivera- de 44 años- se lanzó por un precipicio a más de 500 pies de altura, perdió la vida luego de que su paracaídas no abriera.

Según la Policía explicó a Primera Hora, uno de los hombres era amigo de la fémina desde hace años, mientras el otro apenas lo conocía. Este tercero era quien presuntamente había triunfado en la competencia de surf.

JASMINE PEREZ RIVERA

Se supo por medio de las autoridades que el grupo se estacionó en un supermercado cercano en el área y caminó hasta el terreno privado detrás de una antena que ubica aledaña a la carretera PR-149. Para llegar hasta el lugar, las tres personas tuvieron que pasar por dos portones que, por no estar forzados, se presume que ya estaban abiertos.

La oscuridad de la madrugada pudo haber influenciado en el accidente trágico, ya que uno de los hombres le indicó a la Policía que cuando Pérez Rivera se lanzó por el precipicio, esta haló la soga para soltar el paracaídas de emergencia, por lo que este intentó ayudarla soltando el mismo, sin embargo, no se dio cuenta si llegó a abrir.

“Según ellos, como eso estaba tan oscuro, no pudieron ver si en realidad abrieron o no abrieron el paracaídas”, comentó el agente policaco que conversó con Primera Hora, pero solicitó no ser identificado.

Los hombres relataron a las autoridades que seguidamente sintieron un golpe y escucharon un quejido y, cuando llamaron a Pérez Rivera, esta no respondió. Fue en ese entonces cuando decidieron llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Tras la llamada, rescatistas de la Oficina de Manejo de Emergencias de Ciales, Morovis y Corozal participaron en las labores junto a un equipo de caída libre para poder bajar la camilla con la que se recuperó el cuerpo.

La Policía comentó que Pérez Rivera acostumbraba a practicar deportes extremos, por lo que brincaba de puentes y precipicios.

Alcalde de Ciales hace llamado

El alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero, reaccionó a la tragedia que ocurrió en su municipio e hizo un llamado a las personas que practican este tipo de deporte.

“Esto es algo novel, algo nuevo que esta pasando en nuestro municipio. Tengo conocimiento que se practican deportes extremos, pero de tirarse en paracaídas es algo nuevo”, expresó Burgos Otero a Primera Hora al indicar que aquellos que practican deportes de esta índole en el municipio “todo lo hacían con expertos” y “debidamente planificado y organizado”.

“Ciales se presta para estos lugares, ya que en todos lados vamos a ver vistas hermosas. Exhortamos a la ciudadanía a que si practican o son aficionados de este deporte que lo hagan con prudencia y se orienten con personas capacitadas”, añadió.