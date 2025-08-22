Cargos por maltrato al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica le radicaron a Luis Martínez Rosado, de 32 años y vecino de Trujillo Alto.

Según la investigación de la agente Génesis Cristal Tirado Díaz, el 20 de agosto, en Caimito, el imputado sostuvo una discusión con ella frente a su área de trabajo porque se molestó al verla hablando con un compañero de labores, profiriéndole palabras soeces e insultos.

Luego, el 21 y 22 de agosto, merodeó el área, le envió diversos mensajes y le realizaba llamadas constantes. Todo esto provocó que la querellante temiera por su seguridad.

Luis Martínez Rosado, enfrenta un cargo por maltrato a su expareja. ( Suministrada por la Policía )

El juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $50,000, la cual no prestó siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 3 de septiembre.