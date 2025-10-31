Ante la reducción significativa en el personal policial disponible para atender situaciones de seguridad durante este fin de semana, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, exhortó a la ciudadanía a ejercer máxima prudencia y responsabilidad.

Ha surgido un movimiento independiente de policías denominado “Blue Flu” que se han convocado por medio de las redes sociales para ausentarse este fin de semana como medida de presión para que se les pague del exceso de las 480 horas de tiempo compensatorio acumuladas por un empleado, de un aumento salarial, ya que llevan siete años esperando por esa promesa; el pago de las horas extra y un retiro digno.

“Sabemos que éste fin de semana es uno donde muchos ciudadanos y familias realizan y participan en diversas actividades al aire libre. Conscientes de esto hacemos un llamado a la ciudadanía para que celebre y disfrute responsablemente en las mismas, priorizando el bienestar y la protección de todas las personas”, mencionó Miranda Torres, en un comunicado de prensa.

La Policía Municipal de Caguas, ha establecido un plan de trabajo especial dirigido a garantizar la seguridad de los residentes y visitantes en las comunidades, urbanizaciones y áreas de mayor concentración de actividades, añadió.

“La seguridad es un asunto de todos, y en momentos como este, la colaboración ciudadana es esencial para preservar el bienestar común”, sostuvo el alcalde, quien agregó que: “nuestra Administración Municipal está trabajando en coordinación con agencias estatales para optimizar los recursos disponibles y reforzar la vigilancia en las áreas de mayor vulnerabilidad, particularmente durante las celebraciones de Halloween”.

Asimismo, se recuerda a los comerciantes que el Artículo 4.047 inciso (C) (2) establece la obligación de abstenerse de vender bebidas alcohólicas a cualquier persona cuyo comportamiento o conducta evidencie un estado de embriaguez total.

“Es fundamental que los establecimientos comerciales colaboren activamente en la prevención de incidentes y contribuyan al bienestar de la comunidad, especialmente durante las festividades de este fin de semana”, enfatizó.

Para finalizar hizo una exhortación a los ciudadanos al consumo moderado de bebidas alcohólicas y a celebrar en familia evitando riesgos.

“Confiamos en la sensatez y el compromiso de nuestra gente. Caguas siempre ha demostrado ser una comunidad solidaria y responsable. Exhorto a todos a que nos reunamos en familia evitando riesgos y al consumo moderado de alcohol”, manifestó.