La cantante del género urbano Natti Natasha aseguró ayer, que su familia está “más unida que nunca” en medio del juicio que se sigue en contra de su pareja Raphy Pina Nieves en el Tribunal federal, en Hato Rey.

“Hemos estado todos en la casa. Yo he estado con ellos cuidándolo”, expresó la cantante a su salida del tribunal y tras asistir por primera vez al juicio que lleva cuatro días en curso.

“Estamos más unidos que nunca, que eso es lo más importante y apoyando a su papá y dándole muchísimo amor”, agregó.

Pina Nieves había anticipado que su pareja llegaría al tribunal porque estaba ansiosa de acompañarlo en el proceso.

Sin embargo, en horas de la mañana, el productor llegó sin su compañera y dijo que se debía a que estaba afectada por la muerte de José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, en un vuelo que se estrelló en República Dominicana.

“Hoy (ayer) no es un buen día... me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy (ayer) yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, dijo Pina Nieves.

Sobre el accidente fatal, Natasha manifestó que “es algo horrible, muy lamentable...”.

Luego del receso del almuerzo, Natasha llegó a la sala del tribunal. Se ubicó en el extremo del banco más cercano a Pina Nieves y se mantuvo atenta a la presentación de los fiscales y abogados.

Tan pronto el juez Francisco Besosa decretó el receso hasta el lunes, ambos salieron juntos, sin la presencia de los abogados u otro personal que usualmente acompaña al productor, hasta encontrarse con la prensa a las afueras del tribunal.

“Todo bien, todo tranquilo. Yo vine a apoyar... mantener todo positivo”, manifestó.

Mientras, sobre cómo sus hijos mayores han tomado el proceso del juicio, Pina Nieves indicó que “yo siempre les digo la verdad, firme. Ellos me conocen y saben, ellos son grandes y ellos ven todo”.

Pina Nieves enfrenta dos cargos por posesión ilegal de un arma de fuego automática y por posesión de un arma de fuego por una persona que fue convicta por un delito federal. Ambas pistolas fueron ocupadas durante un allanamiento en una casa del productor en la urbanización Caguas Real.

Por cada cargo se expone a un máximo de diez años de prisión.

Más temprano, trascendió que las autoridades federales interceptaron las llamadas del celular de Pina Nieves durante 30 días, declaró un testigo durante el cuarto día de juicio contra el productor artístico.

El testigo fue Julio Meléndez, representante de la compañía de telefonía AT&T, quien explicó que la interceptación se realizó luego que la compañía recibió una orden del tribunal.

La orden autorizó la grabación de las llamadas del teléfono de Pina Nieves desde el 6 de marzo de 2020 hasta el 5 de abril de 2020.

Eso significa que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) continuó monitoreando las llamadas del productor artístico aún después del allanamiento de una casa registrada a su nombre en la urbanización Caguas Real, en Caguas, donde ocuparon dos armas de fuego y que son objeto de la acusación criminal en su contra.

Mientras, otro testigo, identificado como Ricardo Leal, representante de la compañía de telefonía celular T-Mobile, indicó que como parte de este caso las autoridades federales obtuvieron dos órdenes judiciales para interceptar un teléfono celular que habría utilizado una persona llamada Joed Romero Soler.

Ambas órdenes tuvieron vigencia de 30 días. Una de las órdenes autorizaba para comenzar las intercepciones el 5 de febrero de 2020, y dio inicio el 6 de marzo.

En mociones previas al inicio del juicio, la fiscalía federal identificó una llamada entre Pina Nieves y Romero Soler como clave en la evidencia que presentará al jurado para probar que la casa donde se ocuparon las armas es de Pina Nieves.