El Plan de Seguridad del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) con motivo del festejo de la tradicional Noche de San Juan Bautista integrará todos los recursos disponibles para asegurarse que las actividades en las zonas playeras, los ríos y áreas de piscinas transcurran en completo orden, según lo aseguró el comandante auxiliar en Operaciones de Campo, el teniente coronel Juan Cáceres Méndez.

A diferencia del año pasado, no hay un toque de queda y a los negocios se les permite el expendio de bebidas alcohólicas hasta la medianoche, pero las personas sí pueden transitar por la calle, aclaró al hablar sobre las disposiciones de la Orden Ejecutiva vigente.

Cáceres Méndez exhortó a los conductores a no exceder los límites de alcohol establecidos por la Ley 22 de Vehículos y Tránsito para manejar un vehículo de motor (0.08%) porque su personal estará patrullando las carreteras para intervenir con los violadores.

“Vamos a estar todos trabajando, chequeando las playas y las personas que ingieran bebidas alcohólicas y estén manejando pueden ser detenidas por la policía y procesadas. Las áreas donde no tienen playas vamos a estar pendientes porque las personas dejan sus hogares, dejan sus negocios y puede haber escalamientos. Además, estamos vigilantes a las actividades en los residenciales públicos donde acostumbran a poner piscinas y en sitios como por ejemplo, Caguas y Aibonito, que se van para las charcas y los ríos”, detalló el teniente coronel.

Estarán activadas las divisiones de los negociados de Patrullas de Carreteras y de Vehículos Hurtados para el control del tránsito, el Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), cuyos helicóperos sobrevolarán toda la isla si las condiciones del tiempo se lo permiten, y la Unidad Marítima para patrullar las costas, incluyendo a Vieques y Culebra.

Se impartieron instrucciones para darle énfasis al patrullaje preventivo en el área oeste -Luquillo, Fajardo, San Juan y Carolina-, donde ya se coordinó con las policías municipales y el personal de Emergencias Médicas para que se unan a su plan de trabajo.

La zona playera que ubica en la parte posterior del hotel La Concha en el Condado, donde en lo que va de año han perecido ahogadas alrededor de 18 personas, entre ellos turistas, tendrá vigilancia especial en conjunto con la Policía Municipal de San Juan.

También cuentan con la colaboración del personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para regular la entrada de visitantes a los balnearios para evitar inconvenientes durante el desalojo de estos lugares en caso de que asista gran cantidad de público, después del chapuzón de la media noche.

No se anticipa durante la noche y la madrugada una gran aglomeración de público debido a que por la pandemia no se han convocado a actividades musicales de verano con grandes tarimas en las principales playas del país, como se acostumbraba antes de la pandemia.

“En área abierta las personas que vacunaron pueden estar sin mascarilla, las que no se vacunaron tienen que usar la mascarilla y eso va a ser casi imposible preguntarle en la playa si se vacunó o no se vacunó, pero es importante que la gente se proteja ellos mismos. Si usted sabe que no se vacunó, protéjase”, puntualizó.

Explicó que tienen establecidos varios turnos especiales, dependiendo de las peculiaridades de cada una de las 13 áreas policíacas, que son definidos por los comandantes. Unos son de 6:00 p.m. a 2:00 a.m. o de 7:00 p.m. a 3:00 a.m. con los refuerzos de grupos especiales de otras unidades de trabajo que se integran a estos planes.

En Vieques y Culebra tampoco hay actividades convocadas, agregó.

Las fogatas en las playas están prohibidas.