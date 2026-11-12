Cuatro novillas de la raza Holstein fueron robadas de un establo en hechos reportados durante la tarde de ayer, miércoles, en el sector La Salsa de la carretera PR-130, en Hatillo.

Según el informe de la Policía, el incidente ocurrió en el establo Gemelo Dairy, donde su propietario, Norberto Vélez Curbelo, se percató de la apropiación ilegal al llegar al lugar.

De acuerdo con el querellante, alguien logró acceso al interior del establo y se apropió de cuatro novillas de la raza Holstein, de colores blanco y negro.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

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El agente Manuel A. Rodríguez, adscrito al distrito de Hatillo, investigó inicialmente los hechos. La pesquisa continúa a cargo de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.