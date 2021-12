El Negociado de la Policía de Puerto Rico aseguró hoy que no se espera una ola de ausentismo durante las fechas festivas de la Navidad.

Asimismo, Gabriel Hernández Ramos, portavoz y policía retirado tras 20 años al servicio y quien ha sido parte de varias manifestaciones recientes en reclamo de un retiro digno, coincidió con este pronóstico y dijo que solo existen “rumores de la misma Policía” de un supuesto paro.

Por lo tanto, Hernández Ramos afirmó que, si algún agente se ausenta de sus labores durante las festividades por razones que no sean por licencia militar, vacaciones o enfermedad, sería basada en su propia convicción, “libre” y “decisión de cada policía”.

“Estas navidades yo estoy confiado de que sí, van a haber policías (trabajando). ¿De que no va a haber? Pues sí, porque ya eso es normal para esta época y, más aún, como están frustrado a base de no recibir su retiro digno”, comentó a Primera Hora.

El Negociado de la Policía no fue enfático sobre el particular y solo se limitó a hacer expresiones del ausentismo por casos del coronavirus.

Al solicitar una reacción sobre las posibles ausencias en esta época, la portavoz de la Policía, Damarisse Martínez, indicó a este diario que, al momento, hay unos 96 agentes ausentes, todos “asociados a casos de COVID” y que “no hay cuarteles cerrados”.

En una manifestación de agentes frente a La Fortaleza el pasado 14 de diciembre, algunos policías amenazaron con que estarían de brazos caídos desde el 24 de diciembre hasta el 7 de enero de 2022 si el gobernador Pedro Pierluisi no enmendaba la sesión extraordinaria para incluir legislación que garantice el retiro digno a los policías y que la misma sea aprobada por unanimidad en Cámara y Senado.

Tras esto, Pierluisi respondió que “no hay justificación alguna para abandonar el deber”, ya que esta acción pondría en riesgo la seguridad pública.

Por su parte, la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, acudió a la red social Twitter hace unos días e indicó que “los paros no son necesarios”.

— Noelia García Bardales (@prsecgov) December 21, 2021

“Ya el gobierno sabe dónde tiene que actuar y el gobernador lo ha estado haciendo. Mi llamado a los policías es que no claudiquen a su promesa de proteger y servir”, lee la publicación.

Hernández Ramos, quien convocó el paro para finales de octubre que conllevó el cierre de cuarteles y la activación de policías municipales, se desligó de haber convocado una segunda ronda.

“Las únicas personas que han mencionado esa palabra (paro) son ellos (Pierluisi y García Bardales). Aquí no se ha convocado nada. La manifestación que vaya a hacer la Policía que se rumora es una decisión libre y voluntaria, pero que conste, que Gabriel Hernández Ramos, no ha convocado y no ha utilizado esa palabra”, resaltó.

Alegó que, tanto el Primer Ejecutivo como la secretaria, están enviando estos mensajes como “estrategia” personal.

“Son estrategias de ellos. En el fin de semana de Acción de Gracias el Gobernador dijo que yo, Gabriel Hernández, estaba convocado un paro de ausentismo durante el fin de semana de Acción de Gracias. Eso nunca sucedió. Ahora sí, convoqué a la Policía que fueran todos a trabajar, porque el gobernador estaba diciendo que yo convoqué a que no fueran. Así que, para que él vea que estamos unidos, convoqué a que fueran y, si te diste cuenta en el fin de semana de Acción de Gracias, el 99.9% fueron a trabajar; 180 policías solamente a nivel de Puerto Rico se ausentaron”, señaló.

“Es un tipo de estrategia para que yo le diga a la Policía que vaya a trabajar. Yo no voy a hacer nada. Yo no voy a convocar nada. Esto es algo que, si se va a hacer porque no se ha convocado, eso es libre. Decisión de cada policía. Ya está”, agregó.

Por otro lado, Hernández Ramos adelantó que los policías están a la espera de la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain, determinación que se espera para principios del 2022.

“Tenemos que esperar esa decisión. Si ella deroga (la Ley 81) hay un proyecto corriendo, 695, que ya está en acta y ya se sometió y, si es que se deroga la ley, vamos a pedir de emergencia- a las millas- a la legislatura que se apruebe ese proyecto”, predijo al indicar que la Ley 81, originalmente, era exclusiva para policías hasta que en trámites legislativos se incluyeron a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos, a los Oficiales de Custodia, los técnicos de Emergencias Médicas estatal y municipal y de las oficinas de Manejo de Emergencias, lo que constituyó un obstáculo para que la Junta de Supervisión Fiscal ejecutara la ley.