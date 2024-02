Nuevas pistas que pudieran contribuir a dar con el paradero del contratista colombiano John James Bolaños Gómez, de 30 años, desaparecido la tarde del 26 de enero, son analizadas tras el hallazgo el martes de su guagua Dodge Caravan del año 2007, color oro y con la tablilla GVP-359, en la calle 10 del sector el Hoyo del barrio La Central, en Canóvanas.

El vehículo fue sellado y enviado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) con una orden de allanamiento para su inspección y análisis a fondo.

“Estaba en buen estado, estacionado en el área verde a orillas de la carretera. Se puede observar a simple vista que está vacía, él tenía cajas de herramientas y no se ven, tampoco sangre ni impactos de bala en la carrocería”, explicó el teniente Félix Mateo, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

Bolaños Gómez, quien reside hace años en la isla, salió de su residencia en la urbanización Mansiones de Vista Mar Marina en Carolina para cotizar por un trabajo de instalación de lozas en el barrio Las Cuevas, en Loíza. Como no sabía llegar, le pidió a su amigo direcciones y este mediante el teléfono celular comenzó a darle instrucciones.

Cuando llegó al Puente de las Banderas en Loíza, le envió una foto de su ubicación y más adelante, al conectar con la carretera PR-951 del barrio Las Cuevas, se perdió la señal.

El contratista no acostumbraba a ir solo a hacer las cotizaciones. Como no se sabía la dirección exacta del lugar al que se dirigía ni quién lo citó, los investigadores no han logrado identificar a la persona que lo iba a contratar para entrevistarlo. Se solicitará una orden del tribunal para triangular el teléfono celular.

Una vez mejoren las condiciones del tiempo, se volverá a organizar una nueva búsqueda con drones, la Unidad Canina, personal de la Oficina de Manejo de Emergencias, entre otros recursos, que recorrerán la ruta de Piñones, que fue la carretera que tomó hacia Loíza, para intentar localizarlo y establecer o descartar si fue víctima de robo u otras teorías.

El hombre fue reportado desaparecido por su amigo John Eduar Cárdenas Salgado, quien lo describió como de cinco pies con seis pulgadas de de estatura, 160 libras de peso, tez blanca, ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición, este vestía una camisa azul de cuadros blancos y un mahón. Se desconoce el calzado.

Yohauris Hiches Frías, a la izquierda, fue reportado desaparecido el 13 de septiembre, mientras que Eddie Morales Rodríguez fue reportado desaparecido el 27 de julio. ( Suministrada )

Otro contratista, identificado como Yohauris Hiches Frías, desapareció el 8 de septiembre del año pasado tras su secuestro en el barrio San Isidro, en Canóvanas, donde se había citado con una mujer.

El pasado 3 de octubre se encontró una osamenta humana con parte de su ropa y unas chancletas en el sector Villa Vaca, entre Canóvanas y Loíza, como parte de la investigación de la desaparición de Eddie Xavier Morales Rodríguez, visto por última vez el 22 de julio.

Por la ropa y las chancletas halladas, se cree que son los restos de Hiches Frías, quien nació en la República Dominicana. Todavía el ICF no ha establecido la identidad de los restos humanos.

En el caso de Hiches Frías, de 35 años, sus familiares le entregaron $16,000 a unas mujeres a cambio de su libertad. Sin embargo, nunca apareció. Se ocupó en el barrio San Isidro su camioneta marca Ford F-150, así como videos de dos individuos abandonando el vehículo.

El vehículo que manejaba Morales Rodríguez, de 35 años, fue hallado quemado y rodeado de casquillos de bala al amanecer del 23 de julio de 2023, en la carretera PR-187, en el sector El Jobo del barrio Medianía Baja, en Loíza.

Este residía en Colombia y estaba de visita en la Isla, cuando salió de Santurce en el automóvil de su mamá para realizar un viaje como chofer de Uber, ya que ella estaba indispuesta.

Valerie Monge Cleto fue reportada desaparecida por su padre el día 30 de agosto de 2023. ( Suministrada )

Mientras, el CIC de San Juan investiga la desaparición de Valerie Monge Cleto, de 26 años, reportada el pasado 30 de agosto. Su guagua Ford Escape del 2014, color blanco, fue hallada el 29 de diciembre en el sector Los Martínez del barrio Cacao, en Carolina.

Esta fue vista con vida la última vez el 26 de agosto en la calle Williams Jones en Río Piedras, de donde salió en su guagua. Esa noche visitó un negocio en Carolina, del cual salió sola. Después no se supo más de su paradero.

Otro caso que se investiga es el de Jomar Príncipe Rodríguez, de 18 años, cuyo automóvil Nissan Sentra del 2011, fue hallado quemado en el camino Los Márquez, del barrio Guzmán, en Río Grande.

Jomar Príncipe Rodríguez salió de su residencia el 7 de diciembre de 2023 para encontrarse con unas amistades en Río Grande y no regresó. ( Suministrada Policía )

El joven, de quien no se tienen otras pistas, fue visto por última vez el 8 de diciembre, en Canóvanas.

Si tienes información que ayude a esclarecer estos casos, llama al teléfono (787) 257-7500 o a la línea confidencial del Negociado de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.